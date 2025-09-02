экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве силовики проверили более 300 мигрантов из хостела на соблюдение законов

CentralAsia (CA) -  Во время рейда в московском хостеле более 300 иностранных граждан было доставлено в правоохранительные органы для проверки их нахождения в РФ на соответствие миграционному законодательству, сообщили в столичном ГСУ СК.

Рейд прошел на улице Наро-Фоминской. Правоохранители также проверят мигрантов на их возможную причастность к различным правонарушениям на территории Московской области. В пресс-службе СК отметили, что мероприятия относятся к доследственной проверке об организации незаконной миграции.

Кроме того, в СК напомнили о контроле за уголовным делом, возбужденным после драки в Щелково. В результате избиения группой мигрантов погиб 20-летний игрок любительского ФК «Русская община Щелково» Арсений Ярошевич. Тогда общественность обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину лично проследить за ходом расследования. Участники драки, по мнению обратившихся, могли быть организаторами незаконной миграции и создать для этого хостел в Москве.

