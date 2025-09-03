Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа

Утром 2 сентября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Доме народных собраний в Пекине с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, который находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года и праздновании 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне.

Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Монголия, будучи дружественными соседями, связанными горами и реками, постоянно углубляют обмены и сотрудничество в различных областях, а также добиваются позитивного прогресса в реализации многочисленных ключевых проектов. Стороны должны руководствоваться видением построения китайско-монгольского сообщества единой судьбы, укреплять стратегическое взаимодоверие, углублять интеграцию в сфере развития и сближать народы двух стран, чтобы придать устойчивый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству.

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что независимо от развития международной обстановки Китай останется надежным и заслуживающим доверия партнером Монголии. Сторонам следует тщательно защищать политическую основу двусторонних отношений, лучше координировать стратегии развития и совместно работать над продвижением наших инициатив по модернизации. Китай предложил Инициативу глобального управления (GGI) для более эффективного решения глобальных проблем и готов сотрудничать с Монголией в ее реализации для решения проблем государственного управления.

Президент Хурэлсух заявил, что приоритетом внешней политики Монголии является поддержание постоянных добрососедских отношений и развитие устойчивого взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Монголия высоко оценивает приверженность Китая принципам дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности в проведении добрососедской дипломатии. Монголия продолжит придерживаться принципа одного Китая и твердо поддерживает позицию Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Сизан, Синьцзяном и Гонконгом. Монголия рассчитывает на использование потенциала двустороннего торгово-экономического сотрудничества, укрепление взаимосвязанности, содействие взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечение еще более плодотворных двусторонних отношений. GGI, предложенная председателем Си Цзиньпином, выступает за международную систему управления, центрированную на ООН, которая обеспечивает равное участие всех развивающихся стран. Монголия горячо приветствует эту инициативу и готова работать с Китаем для оказания взаимной поддержки и продолжения тесного сотрудничества на мировой арене в целях защиты общих интересов развивающихся стран.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и достигли консенсуса по конкретным вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества, включая торговлю, экономику, строительство трансграничных железных дорог, возобновляемые источники энергии, охрану окружающей среды, сельское хозяйство и легкую промышленность.

В рамках согласованной главами двух государств цели по увеличению двустороннего товарооборота до $20 млрд монгольская сторона предложила увеличить экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Монголии, ускорить работу по соединению портов Шивээхурэн—Сэхээ, Бичигт—Зуунхатавч и Ханги—Мандал со строительством железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод, а также совместно реализовывать проекты в области возобновляемых источников энергии.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что совместно реализуемые двумя сторонами проекты, такие как железная дорога Гашуунсухайт—Ганцмод, Эрдэнэбурэнская ГЭС и Президентский спортивный комплекс, являются важными достижениями двустороннего сотрудничества.

Ван И присутствовал на встрече.

Стороны подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в таких областях, как таможенная служба, метрология и средства массовой информации. И подписали следующие документы о сотрудничестве. К ним относятся:

«Протокол между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о контроле, карантине и ветеринарно-санитарных требованиях к мёду, экспортируемому из Монголии в Китайскую Народную Республику»; «Меморандум о взаимопонимании между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о техническом сотрудничестве в области карантина при импорте и экспорте животных и растений»; «Меморандум о взаимопонимании между Управлением по стандартизации и метрологии Монголии и Управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области метрологии»; «Меморандум о взаимопонимании между Управлением по стандартизации и метрологии Монголии и Управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области оценки соответствия»; «Национальный информационный меморандум Монгольской национальной службы информации о взаимопонимании между Агентством МОНЦАМЭ и Китайская новостная группа».

