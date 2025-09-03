Все граждане Монголии исключены из банковского черного списка

Система чёрных списков отменена: Монголия вводит кредитный скоринг

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Батшугар Энхбаяр вместе с соответствующими должностными лицами объявил об отмене системы банковских черных списков после вступления в силу поправок к Закону о кредитной информации, которые вступили в силу 1 сентября 2025 года.

На пресс-конференции министр подчеркнул, что старая система чёрных списков была заменена системой кредитного скоринга. Ранее лицам, внесённым в чёрный список, было запрещено получать кредиты в течение шести лет, даже после полного погашения задолженности. Согласно новой системе, поставщики кредитной информации должны обновить свою деятельность к 15 сентября 2025 года.

Теперь граждане будут оцениваться по кредитному рейтингу, начиная с базового уровня в 511 баллов, что свидетельствует о финансовой состоятельности. Диапазон рейтинга составит до 999 баллов, при этом средний балл по стране оценивается в 650. Более высокий рейтинг откроет заёмщикам доступ к более низким процентным ставкам и более выгодным финансовым услугам. Отрицательная история погашения кредитов изначально снижает рейтинг, но со временем может улучшиться.

Министр Батшугар заявил: «В мае 2025 года я инициировал поправки в Закон о кредитной информации, которые впоследствии были приняты Великим Государственным Хуралом. В связи с этим сегодня глава Банка Монголии издал приказ об аннулировании чёрных списков юридических и физических лиц в коммерческих банках. Этот приказ распространяется на все учреждения, предоставляющие данные в систему кредитной информации. В результате около 70 000 физических и юридических лиц были исключены из чёрного списка. Благодаря новой системе заёмщики, которые своевременно погашают свои кредиты, будут получать более высокие баллы, что позволит им получать финансовые услуги на более выгодных условиях».

По состоянию на 2025 год система кредитной информации включает данные 12 банков, 436 небанковских кредитно-финансовых организаций, телекоммуникационных компаний, государственных фондов министерств и ведомств, сберегательно-кредитных кооперативов и других организаций. По состоянию на 2025 год в системе хранятся данные о 1,6 млн физических лиц и 19 600 предприятий.

Проект поправок в Закон «О кредитной информации» поступил в Великий Государственный Хурал 24 декабря 2024 года.

