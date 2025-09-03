В поездке, организованной Пэн Лиюань, приняли участие первые леди Болорцэцэг Лувсандорж, Зиорат Мирзиёева и другие. Фото

CentralAsia (MNG) -

Днем 1 сентября Пэн Лиюань, супруга председателя КНР Си Цзиньпина, совершила поездку по реке Хайхэ в Тяньцзине вместе с супругами лидеров стран, участвующих в саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года.

Пэн Лиюань тепло приветствовала гостей и сфотографировалась с ними. В порту дети пели песню «Тяньцзинь ждёт тебя» и размахивали государственными флагами Китая и других стран.

Пэн Лиюань совершила с гостями прогулку на лодке и по пути прослушала презентацию об истории и развитии Тяньцзиня. Г-жа Пэн Лиюань отметила, что Тяньцзинь — это город, сочетающий в себе историческое наследие и современность, а река Хайхэ стала свидетелем развития и прогресса Тяньцзиня, а также интеграции и обмена различными культурами. Она надеется провести с вами приятное и незабываемое время.

Пэн Лиюань и гости наслаждались живописными видами вдоль реки, пили чай, общались и слушали китайскую музыку. Гости высоко оценили традиционную культуру Китая и выдающиеся достижения современного строительства Китая.

В мероприятии приняли участие супруга президента Монголии Болорцэцэг Лувсандорж, супруга президента Турции Эмине Эрдоган, супруга президента Узбекистана Зиорат Мирзиёева, супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева, супруга премьер-министра Армении Пашиняна Анна Акопян, супруга премьер-министра Непала Шерпа Шакья, супруга премьер-министра Египта Хассебелла, супруга премьер-министра Малайзии Азиза Изхар и дочь президента Ирана Захра.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

