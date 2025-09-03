Спикер парламента Новой Зеландии Джерард Браунли отдал дань уважения памятнику Чингисхана

Спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ с уважением приветствовал спикера Палаты представителей парламента Новой Зеландии Джерарда Браунли.

После того, как он и почетный гость отдали дань уважения памятнику Чингисхана, они остановились в зале Баганат-Танхим торжеств и почёта Государственного дворца, где Его Превосходительство Джерард Браунли оставил запись в книге почётных гостей. Таким образом, в Государственном дворце начались официальные переговоры между спикером парламента Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвэм и спикером Палаты представителей парламента Новой Зеландии Джерардом Браунли.

Этот визит является не только первым официальным визитом на уровне парламентского руководства в истории 50-летия дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами, но и знаменует собой новый этап в отношениях.

