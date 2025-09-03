Монголка завоевала бронзу на конкурсе World of Monsterzym Korean Natural Pro Qualifier

2025 NPC Worldwide World of Monsterzym Korea Natural Pro Qualifier проходил с 30 по 31 августа 2025 года в Daekyo Media Center, в Кванмёне, Южная Корея.

Спортсменка из Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса БАДАМХАНД Даваасамбуу представляла свою страну на соревнованиях. Она заняла 3 место в категории BIKINI C и завоевала бронзовую медаль.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИКИНИ

БАДАМХАНД Даваасамбуу

Участницы будут выступать в раздельном бикини («костюме») и на высоких каблуках. Низ купальника должен иметь V-образную форму. Стринги не допускаются. Участницы могут выступать в костюме, купленном в магазине. Все костюмы должны быть выполнены в хорошем вкусе. Спортсменкам будет сообщено о ненадлежащем выборе костюма, поэтому им рекомендуется принести два купальника на сдачу. Если передняя часть купальника слишком низкая или задняя часть недостаточно закрыта, главный судья имеет право потребовать от участницы сменить бикини. В противном случае участница может быть дисквалифицирована.

Участникам запрещается представлять себя в любом виде, который может быть вульгарным, непристойным, богохульным, непристойным, развратным, отвратительным, шокирующим или оскорбительным, по усмотрению организатора мероприятия и/или одного или нескольких судей. Участники безоговорочно соглашаются принять решения организаторов мероприятия и/или судей по данному вопросу. Если участник не готов безоговорочно согласиться с решениями организаторов мероприятия и/или судей по данному вопросу, он не должен регистрироваться для участия в каких-либо мероприятиях.

Татар С.Майдар

