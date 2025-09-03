На Филиппинах продолжается обучение английскому языку сотрудников монгольских экстренных служб

23 сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) вернулись домой после завершения 45-дневного курса обучения английскому языку в Национальном университете Филиппин в Маниле.

Под руководством подполковника Ганболда Базарсада, начальника отдела оперативного управления ГУЧС, сотрудники ГУЧС, Национального института по изучению стихийных бедствий, Национальной спасательной бригады, 111-го и 119-го отрядов, а также Агентства по чрезвычайным ситуациям аймаков Баянхонгор, Дундговь, Дорнод и Сухбаатар приняли участие в программе интенсивного обучения английскому языку уровня B1.

Обучение было организовано в рамках соглашения, достигнутого в ходе визита заместителя премьер-министра Монголии Амарсайхана Сайнбуяна в Республику Филиппины в октябре прошлого года с президентом Фердинандом Р. Маркосом-младшим и вице-президентом Сарой Дутерте, о предоставлении долгосрочной и краткосрочной подготовки по английскому языку для персонала экстренных служб.

Это обучение будет продолжено.

«Национальный университет с гордостью проводит церемонию закрытия программы интенсивного обучения английскому языку B1 — 200 часов для ГУЧС Монголии, организованной Институтом языка при Колледже образования, искусств и наук (CEAS). Это значимое событие ознаменовало успешное завершение интенсивной программы, направленной на укрепление владения английским языком и развитие навыков межкультурного общения. Это достижение отражает приверженность Национального университета академическому совершенству, культурному обмену и глобальному сотрудничеству, демонстрируя преобразующую силу образования в формировании глобально компетентных специалистов.», — говорится на официальном сайте Национального университета Филиппин.

На церемонии закрытия присутствовали доктор Ренато Карлос Х. Эрмита-младший (президент и генеральный директор NU), доктор Арлин О. Трилланес (вице-президент по операционной деятельности), доктор Лео С. Дель Росарио (декан CEAS), профессор Джемма М. Гонсалес (заместитель декана CEAS-IGE) и доктор Алесса Шайнн Л. Хосталеро, CSSYB, PTP (директор отдела развития бизнеса и связей). Также присутствовали деканы различных колледжей, директора, руководители программ, преподаватели английского языка как иностранного и ассистенты преподавателей, которые объединились, чтобы поддержать 23 монгольских офицера ГУЧС, отмеченных за их упорство и достижения.

Национальный университет (Pamantasang Pambansa), широко известный как NU, в просторечии National U, является частным несектантским университетом, расположенным в Сампалоке, Манила, Филиппины. Основатель университета Мариано Ф. Джоксон-старший основал это учреждение 1 августа 1900 года как Colegio Filipino в Кьяпо, Манила. Он считается первым частным учреждением несектантского и совместного обучения на Филиппинах, а также первым университетом, который использует английский язык в качестве средства обучения, заменив испанский.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

