В Пекине прошёл масштабный военный парад с участием лидеров 26 стран

Си Цзиньпин стоит в машине во время смотра войск 3 сентября 2025 года. REUTERS/

CentralAsia (CA) - На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны, сообщает «Би-би-си».

Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. После этого лидеры вместе вышли на трибуну и уже за ними последовали другие мировые лидеры. Всего на параде присутствуют более 26 глав государств.

«Человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодными результатами и игрой с нулевой суммой», — заявил китайский лидер в своем выступлении.

По его словам, «возрождение китайской нации не остановить», а страны всего мира должны «устранить коренные причины войны и не допустить повторения исторических трагедий».

«Общая безопасность может быть обеспечена только тогда, когда страны всего мира будут относиться друг к другу как к равным, жить в гармонии и поддерживать друг друга», — сказал он перед тем, как начать смотр войск.

На площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках парада была представлена новая противовоздушная техника, включая шесть современных ракетных систем: HQ-19, HQ-12 и HQ-29.

Как сообщил комментатор мероприятия, эти образцы вооружений играют ключевую роль в обеспечении защиты мира и безопасности воздушного пространства страны. Демонстрация проходила в рамках показа колонны войск противовоздушной обороны.

На параде Китай продемонстрировал также как минимум два типа лазерного оружия для противовоздушной обороны, в том числе один большой лазер, который, по сообщению государственного телевидения, будет установлен на военных кораблях.

В рамках 70-минутного парада в Пекина показали полеты авиации, марширующие войска, а также новейшую военную технику: гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и танки.

Сразу после начала парада президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, в котором фактически обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и „крови“, которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу», — заявил он.

Он также пожелал лидеру КНР и китайскому народу провести «прекрасный праздничный день».

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил Трамп.

Парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, — крупнейший в истории Китая.

Портрет Мао Цзэдуна, основателя Коммунистической партии Китая, на воротах Тяньаньмэнь был окружен восемью гигантскими флагами КНР.

Через дорогу от мировых лидеров, рядом с Домом народных собраний, стояли две огромные цветочные композиции в память об окончании Второй мировой войны. Там же — места для 50 тысяч человек, приглашенных на парад.

В преддверии парада в Пекине усилили меры безопасности — и не только по маршруту шествия. У входов в некоторые офисы поставили сканеры, как в аэропортах. Полеты любых дронов над городом запретили. На подъездах к эстакадам и мостам круглосуточно дежурят охранники, некоторые из них — в военной форме.

Подготовка к параду — первому за шесть лет — заняла несколько месяцев. В Пекине развесили более 200 тысяч флагов, на обочинах значимых дорог и перекрестках установили цветочные композиции, а деловой квартал получил новую иллюминацию.

Парад прошел к площади Тяньаньмэнь по главному проспекту города, Чанъаньцзе. Во время репетиций жителей этой улицы попросили не выходить на балконы, чтобы сохранить в секрете детали шествия. Школы, отели, магазины и офисы вдоль маршрута закрыли на два дня. Даже взять в аренду городской велосипед стало практически невозможным.

Масштабное мероприятие служит сразу нескольким целям: с одной стороны, показать всему миру военную и дипломатическую мощь Китая, с другой стороны — пробудить чувство гордости и патриотизма внутри страны.

Для Пекина Вторая мировая война — это «народная война сопротивления против японской агрессии».