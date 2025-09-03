Путин встретился с лидерами Китая и Монголии в Пекине

CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин начал свою официальную программу в столице Китая, Пекине, с трёхсторонней встречи с лидерами Китая и Монголии. Эта встреча в её нынешнем формате стала седьмой по счёту между лидерами трёх стран.

В Кремле отметили, что трёхсторонняя встреча проходит после «длительного перерыва», что даёт важную возможность оценить достижения последних трёх лет и наметить практические планы развития будущего сотрудничества.

В программу визита президента России в Пекин также входят встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

