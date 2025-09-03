Вице-премьер Китая встретился с президентами Монголии и Туркменистана

CentralAsia (MNG) - Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян во вторник провел отдельные встречи с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Председатели двух государств находятся в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года, а также в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне.

На встрече с Хурэлсухом Дин заявил о готовности Китая и Монголии продолжать укреплять стратегическое взаимодоверие и углублять практическое сотрудничество во всех областях для вывода двусторонних отношений на более высокий уровень.

Хурэлсух заявил, что его страна готова укреплять контакты на высоком уровне и углублять взаимное доверие и сотрудничество для дальнейшего развития двусторонних отношений.

На встрече с Бердымухамедовым Дин заявил о готовности Китая и Туркменистана продолжать укреплять сотрудничество в газовой отрасли и расширять взаимодействие в несырьевых областях.

Туркменистан готов укреплять сотрудничество с Китаем в различных областях для более эффективного содействия региональной стабильности и развитию, заявил Бердымухамедов.

