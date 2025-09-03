Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США и Украиной в управлении Запорожской АЭС

CentralAsia (CA) - Россия допускает сотрудничество с США в управлении Запорожской атомной электростанцией, которая находится в оккупированном российскими войсками Энергодаре, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время саммита ШОС в Пекине, передает «Интерфакс».

«Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», — сказал Путин.

Он добавил, что это «касается и украинской стороны на Запорожской АЭС». «И если сложатся благоприятные обстоятельства — мы обсуждали это с американскими коллегами — мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать», — заявил российский президент.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции в Украине. Ее оператором формально остается украинский «Энергоатом», но фактически он работу станции не контролирует. Все шесть реакторов ЗАЭС с 2024 года находятся в состоянии «холодного останова». В начале 2025 года Дональд Трамп предложил Украине «американское владение» атомными станциями, которое, по его словам, стало бы «лучшей защитой» для них. Владимир Зеленский заявлял, что не обсуждал с Трампом возможность передачи Запорожской АЭС и других украинских станций в собственность США.

В конце апреля 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия не получала предложения о том, чтобы станцией совместно управляли США и Украина, а если и получит, то «объяснит, что управление Запорожской АЭС находится в ведении «Росатома»» и «под наблюдением персонала МАГАТЭ». «Не думаю, что возможны какие-либо изменения», — добавил Лавров в ответ на уточняющий вопрос.