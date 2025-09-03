МИД РФ: Согласовывается дата и место следующего раунда переговоров России и США

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Представители России и США ведут согласования даты и места проведения следующего раунда переговоров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «РИА Новости» в ходе проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, политическая база для перезапуска стратегического диалога США и России пока находится на стадии формирования.

Захарова также уточнила, в Москве констатируют «взаимный характер заинтересованности» в распутывании клубка противоречий в отношениях двух стран. Кроме того, официальный представитель МИД РФ назвала безальтернативной проблему возвращения дипломатической собственности РФ, конфискованной в США, и сообщила, что Москва рассчитывает на возврат этих объектов.

В интервью агентству Мария Захарова поделилась мнением, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и США станет символом нового этапа отношений двух стран и важным шагом к восстановлению сотрудничества.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».