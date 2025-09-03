Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США. Сообщение было опубликовано в социальной сети Truth через несколько минут после начала военного парада в Пекине, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и «крови», которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность! Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет прекрасный и вечный день празднования. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки», - написал Трамп.

В среду, 3 сентября, в Пекине прошели торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором приняли участие лидеры более 25 иностранных государств.