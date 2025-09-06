Панамский залив остался без «холодного душа»: впервые за 40 лет нарушился природный механизм охлаждения океана

// Natasha Hinojosa

CentralAsia (CA) - Впервые за четыре десятилетия глубокие и холодные океанские воды Панамы не поднялись на поверхность, что может серьёзно повлиять на рыболовство и здоровье коралловых рифов.

Во время сухого сезона в Центральной Америке (обычно с декабря по апрель) северные пассаты вызывают апвеллинг в водах Панамского залива.

Апвеллинг — это процесс, позволяющий холодным, богатым питательными веществами водам из глубин океана подниматься на поверхность. Эта динамика способствует высокопродуктивному рыболовству и помогает защитить коралловые рифы от термического стресса. Благодаря этому движению воды море вдоль тихоокеанских пляжей Панамы остаётся прохладнее в летний сезон отпусков.

Учёные из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) изучили это явление, и их данные показывают, что этот сезонный апвеллинг, происходящий с января по апрель, является устойчивым и предсказуемым явлением в заливе уже как минимум 40 лет. Однако недавно исследователи зафиксировали, что в 2025 году этот важный океанографический процесс не произошёл впервые. В результате типичные для этого времени года понижения температуры и всплески продуктивности сократились.

В недавно опубликованной статье в журнале PNAS учёные предполагают, что причиной этого беспрецедентного события стало значительное изменение ветрового режима, что демонстрирует, как изменение климата может быстро изменить фундаментальные океанические процессы, обеспечивающие существование прибрежных рыболовных сообществ на протяжении тысяч лет. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для более точного определения причины и потенциальных последствий для рыболовства.

Это открытие подчёркивает растущую уязвимость тропических систем апвеллинга, которые, несмотря на своё огромное экологическое и социально-экономическое значение, остаются плохо контролируемыми. Оно также подчёркивает необходимость укрепления возможностей наблюдения и прогнозирования океанического климата в тропических регионах планеты.