Путин встретился с президентом Узбекистана в Пекине

- 11:41, 03 сентября 2025
CentralAsia (UZ) - В Пекине прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера РФ Владимира Путина.
Как сообщает пресс-служба президента РУз, Путин поздравил Мирзиёева и народ Узбекистана с Днём независимости, пожелав благополучия, устойчивого развития и процветания.
Главы государств обсудили перспективы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание уделено реализации ранее достигнутых договорённостей, сохранению положительной динамики в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитию кооперации между регионами и созданию совместных промышленных парков.
Отмечено успешное гуманитарное сотрудничество в области культуры, искусства, науки и образования.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.