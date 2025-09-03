экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин встретился с президентом Узбекистана в Пекине

CentralAsia (UZ) -  В Пекине прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, Путин поздравил Мирзиёева и народ Узбекистана с Днём независимости, пожелав благополучия, устойчивого развития и процветания.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание уделено реализации ранее достигнутых договорённостей, сохранению положительной динамики в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитию кооперации между регионами и созданию совместных промышленных парков.

Отмечено успешное гуманитарное сотрудничество в области культуры, искусства, науки и образования.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

