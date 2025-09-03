ШОС, БРИКС и G7. Какая организация лидирует по количеству населения и ВВП?

CentralAsia (CA) - В Тяньцзине (Китай) с 31 августа по 1 сентября прошел 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо стран ШОС существуют другие экономические объединения, такие как БРИКС и G7, хоть и последнее считается неформальным объединением.

В материале будет приведена экономическая статистика стран и сравнение по количеству населения. Данные были взяты из последних публикаций государственных источников, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

G7 (785 млн) проигрывает в данном показателе, поскольку густонаселенные Китай и Индия являются членами ШОС (3,4 млрд) и БРИКС (3,8 млрд).

По номинальному ВВП страны G7 значительно опережают БРИКС и ШОС, несмотря на их значительное превосходство по численности населения.

Как появился ШОС?

В начале 2000-х годов государства Центральной Азии, Россия и Китай начали развивать сотрудничество в сфере безопасности, приграничного взаимодействия и борьбы с терроризмом. В 2001 году на основе «Шанхайской пятёрки» была учреждена Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В её состав вошли Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Основное внимание уделялось совместной безопасности, противодействию экстремизму и укреплению доверия в регионе.

В 2017 году организация расширилась за счёт присоединения Индии и Пакистана, что значительно повысило её политический и экономический вес на международной арене. В этот период ШОС стала уделять больше внимания вопросам торговли, энергетики и региональной интеграции.

В 2023 году в состав организации вошёл Иран, а в 2024 году — Беларусь. Таким образом, объединение превратилось в крупнейшую региональную организацию Евразии, объединяющую государства с населением более трети планеты.

Сегодня ШОС включает Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан, Иран и Беларусь. Организация развивает сотрудничество в сферах безопасности, экономики, энергетики, транспорта, науки и культуры, а также выступает площадкой для диалога между странами Востока и Глобального Юга.

Благодаря Китаю и Индии страны ШОС имеют такое большое количество населения.

По объёму номинального ВВП среди стран ШОС безусловным лидером является Китай, чьи экономические показатели превышают совокупный уровень всех остальных государств организации.

Как образовался БРИКС?

В 2000-х годах формирующиеся экономики Бразилии, России, Индии и Китая начали активно развивать диалог о сотрудничестве. В 2006 году состоялась первая встреча министров иностранных дел этих стран, а в 2009 году в Екатеринбурге прошёл первый саммит в формате БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Основное внимание уделялось реформированию международной финансовой архитектуры, торговле и совместным инвестиционным проектам.

В 2010 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика, и формат получил название БРИКС. В этот период страны начали углублять координацию в области энергетики, развития инфраструктуры, а также вопросов устойчивого роста.

В 2024 году состав организации расширился: к БРИКС присоединились Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это превратило блок в одну из крупнейших международных площадок, объединяющую ведущие экономики Глобального Юга.

Сегодня БРИКС включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Организация развивается как форум стратегического партнёрства, охватывающий торговлю, инвестиции, энергетику, цифровую трансформацию и вопросы реформирования глобального управления.

По численности населения лидерами являются Китай и Индия. Следом за ними располагаются Индонезия, Бразилия и Россия. Эти страны формируют крупнейшие потребительские рынки в мире.

Большое население означает не только высокую ёмкость внутренних рынков, но и значительный трудовой потенциал, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие. Для объединения БРИКС это создаёт дополнительные преимущества: расширение торговых связей, рост инвестиций и усиление роли блока в глобальной экономике и политике.

Лидером по объёму номинального ВВП в составе БРИКС является Китай. Его экономика не только значительно опережает показатели других стран объединения, но и формирует основу экономического веса всего блока на мировой арене.

Экономическая мощь Китая позволяет БРИКС укреплять позиции в глобальной торговле, инвестициях и инновациях, а также повышать влияние организации в формировании новой архитектуры мировой экономики.

Что такое Большая Семерка (G7)?

В конце 70-80 годов прошлого века G7 стала неформальной площадкой для координации экономической и валютной политики индустриальных стран. На саммитах обсуждались энергетический кризис, валютные курсы, мировая инфляция. Постепенно в повестку вошли не только экономические, но и политические вопросы: безопасность, экология, развитие.

В 1991–1997 годах Россия начала приглашаться на встречи G7, а в 1998 году официально вошла в состав, после чего формат получил название G8. В этот период основное внимание уделялось глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и урегулированию региональных конфликтов.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России, её участие в саммитах было приостановлено, и объединение вернулось к формату G7.

Сегодня G7 включает США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию. Европейский союз также представлен на встречах как постоянный участник. Основными темами саммитов остаются глобальная экономика, климат, энергетика, международная безопасность, цифровая трансформация и помощь развивающимся странам.

По численности населения среди стран G7 лидером являются Соединённые Штаты Америки. Именно демографический потенциал США обеспечивает стране широкий внутренний рынок, значительные трудовые ресурсы и высокий уровень потребления, что играет ключевую роль в сохранении лидерских позиций в мировой экономике.

По объёму номинального ВВП среди стран G7 лидером являются Соединённые Штаты Америки. Экономическая мощь США формирует основу совокупного потенциала «Большой семёрки» и обеспечивает ей ключевую роль в мировой экономике. Высокий уровень развития технологий, финансового сектора и внутреннего рынка позволяет стране сохранять лидерство и оказывать значительное влияние на глобальные экономические процессы.