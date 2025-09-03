Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Он уже получил полтора года условно по делу о домогательствах

Жерар Депардье

CentralAsia (CA) - Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуализированном насилии по отношению к актрисе Шарлотт Арну, сообщают Le Monde и Agence France-Presse.

Шарлотт Арну выдвинула обвинения против актера в 2018 году — ей тогда было 22 года. Она утверждала, что в августе Депардье, который был другом ее отца, дважды изнасиловал ее в своем доме в Париже. Арну обратилась в полицию, но расследование не привело к суду.

В 2020 году Арну подала новую жалобу. С тех пор 76-летний актер находится под следствием. В 2024 году прокуратура Парижа призвала провести судебное разбирательство по делу Арну.

Депардье отвергает обвинения, заявляя, что его отношения с актрисой были добровольными. Однако парижский прокурор заявил о «серьезных и подтвержденных доказательствах» в деле.

В мае суд в Париже приговорил Депардье к полутора годам лишения свободы условно по делу о домогательствах. Обвинения против него выдвинули две женщины, рассказавшие о его приставаниях на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Помимо этого, Депардье обвиняли в домогательствах еще десятки женщин. Весной 2023 года издание Mediapart публиковало расследование, в котором 13 пострадавших утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера. Сам он все обвинения в насилии отрицал.