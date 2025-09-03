Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры в Пекине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят двустороннюю встречу в резиденции Дяоюйтай в Пекине, сообщает Кремль.

Переговоры проходят после завершения военного парада, который, как заявил Владимир Путин, прошел блестяще. После мероприятия он и лидер КНДР отправились к месту переговоров на одном автомобиле «Аурус».

Путин сказал, что военные Северной Кореи участвовали в боевых действиях в Курской области по инициативе лидера КНДР.

«Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу. За последнее время отношения между нашими странами приняли особый, доверительный и дружеский характер, союзнический характер. По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым Договором [о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», - сказал Путин.

Несколько дней назад лидер КНДР встречался с родственниками погибших северокорейских военных и выразил им сочувствие.

«Хочу отметить, что мы никогда не забудем тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих», — добавил Путин, попросив поблагодарить весь народ Северной Кореи.

Ким Чен Ын назвал участие в боевых действиях в Курской области братским долгом КНДР. Он поблагодарил Путина за то, что тот высоко оценил роль, которую сыграли северокорейские солдаты.

«Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем и будем считать это братским долгом, сделаем всё, для того чтобы помочь России», - сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын отметил, что рад возможности пообщаться с Путиным, указал на развитие сотрудничества между странами, после того как они в прошлом году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«У нас сотрудничество ведётся во всех аспектах в разных отраслях. Я думаю, что мы должны добиваться больших успехов, чтобы всё это соответствовало требованиям времени, а также чтобы это помогло повышению благосостояния наших народов», - сказал он.