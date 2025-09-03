экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Более 500 российских беспилотников атаковали Украину, - ВСУ

CentralAsia (CA) -  Российские дроны в ночь на 3 сентября атаковали город Знаменка в Кировоградской области, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

По данным спасателей, в результате попадания беспилотника пострадали пять человек. Повреждены 28 домов, один — разрушен. Также повреждения получили объекты инфраструктуры, отметили в ГСЧС. 

«Украинская железная дорога» («Укрзалізниця») сообщала, что четверо пострадавших в Кировоградской области — железнодорожные работники.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего за ночь российские войска выпустили по Украине 502 беспилотника (включая дроны-имитаторы), а также 24 ракеты различных типов. Силам ПВО удалось сбить 430 беспилотников и 21 ракету. 

Как уточняет «РБК-Украина», российские дроны и ракеты также атаковали Луцк (Волынская область), Хмельницкий (Хмельницкая область), Ивано-Франковскую область, Вышгород (Киевская область). По последним данным, пострадавших и погибших там нет.

