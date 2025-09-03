экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Над регионами России уничтожили 105 дронов за ночь, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В период с 23:00 мск 2 сентября до 7:00 3 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ.

Еще 24 БПЛА сбили над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, 10 — над Калужской областью, восемь — над Крымом, два — над акваторией Азовского моря, один — над Смоленской областью.

В Ростовской области нарушена работа контактной сети на железнодорожной станции Кутейниково. Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу здания станции, никто не пострадал. В Брянской области повреждено остекление в трех частных жилых домах и объект инфраструктуры. В Смоленской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

