Дожди, град и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов с 4 по 6 сентября на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 4-5 сентября на западе, 5-6 сентября на северо-западе – сильные дожди с градом и шквалистым ветром, сообщает «Казгидромет».

На юге, юго-востоке и в центре страны, а также 5-6 августа на востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В целом по республике прогнозируется усиление ветра, в северной половине ночью и утром – туман.

На востоке, 5 сентября на северо-востоке, 4-5 сентября в центре Казахстана ночью похолодает до +2+10 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов. Днем в западных регионах температура воздуха понизится до +15+27 градусов. На севере, наоборот, повысится до +25+30 градусов, в центре – до +25+35 градусов. На востоке страны будет +12+25 градусов, на юге ожидается колебание температур от +30+35 до +33+38 градусов, на юго-востоке повышение температуры до +28+33 градусов, в горных районах +18+23.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения