Кремль прокомментировал слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
Предыстория: Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США

CentralAsia (CA) -  В словах президента США Дональда Трампа о заговоре лидеров России, Китая и Северной Кореи против Соединенных Штатов присутствует ирония, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, он не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел»,— отметил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. По словам помощника президента, ни у кого из троих лидеров не было «даже мысли» о каком-либо заговоре.

Юрий Ушаков добавил, что «все понимают», какую роль играет Дональд Трамп в сегодняшних международных отношениях.

Заявление о заговоре против США Дональд Трамп сделал в соцсети Truth Social вскоре после начала военного парада в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. В том же посте он передал «теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

