Хлоя Маль сменяет Анну Винтур на посту главреда американского Vogue. Чем она знаменита?

Хлоя Маль

CentralAsia (CA) - 39-летняя Хлоя Маль, дочь известного французского режиссера Луи Маля, станет новым главным редактором американского издания легендарного модного журнала Vogue после того, как Анна Винтур покинула свой пост, который занимала 37 лет.

Об уходе с позиции главреда Винтур объявила в июне, но остается в издательской компании Condé Nast на одной из руководящих должностей.

Хлоя Маль последние 14 лет работала в Vogue на все более высоких должностях. В последнее время она была редактором сайта Vogue.com и вела подкаст при журнале, The Run Through.

Как пишут эксперты мировой моды, назначение Маль главой одного из самых влиятельных и гламурных модных изданий знаменует собой начало новой эры для журнала и новых тенденций во взаимодействии фэшн-индустрии и прессы.

«Vogue уже сделал из меня ту, кто я есть, и теперь я с нетерпением жду возможности самой формировать Vogue», — заявила Маль.

По ее словам, она успела поработать на всех платформах в этом уникальном журнале и хорошо знает его изнутри.

Анна Винтур, комментируя назначение своей преемницы, отметила, что Маль доказала свою способность находить баланс между «долгой уникальной историей» Vogue и его будущим «на передовой моды».

«Я очень рада, что смогу продолжать работать с ней как ее наставница, но также и как ее ученица, потому что ей предстоит вести нас и нашу аудиторию туда, где мы никогда не были», — сказала Дама Анна Винтур.

Винтур является кавалером Ордена Британской империи (DBE), Дамой-Командором, что дает право на особую приставку к имени.

Хлоя Маль — дочь американской актрисы Кэндис Берген и французского кинорежиссера Луи Маля. Ее раннее детство прошло в поездках между Парижем и Лос-Анджелесом, но после смерти отца (ей было 10 лет) она вместе с мамой окончательно осела в США.

Свою журналистскую карьеру она начала в газете New York Observer, где писала о недвижимости. Вскоре она попала в Vogue в качестве внештатного автора, но уже в 2011 году, в возрасте 25 лет, заняла штатную должность редактора социальных сетей.

По ее словам, ее первое собеседование в журнале было очень похоже на сцену из культового фильма «Дьявол носит Prada», когда героиня Энн Хатауэй пришла на интервью к Миранде Пристли (Мерил Стрип).

Хлоя вспоминает, что тоже явилась в очень скучном наряде, никак не соответствовавшем «храму моды».

«Я колебалась, когда шла на собеседование, потому что мода не входила в число моих главных интересов, я хотела быть скорее писателем, чем редактором. Но меня так привлекло то, что Vogue был целой империей, и я не смогла устоять», — говорила Маль в одном из интервью в 2013 году.

В этой «империи» Маль начала весьма стремительно продвигаться по карьерной лестнице и стала редактором Vogue.com, являясь одновременно голосом журнала, так как также вела подкаст The Run Through.

За годы работы в журнале она организовала фотосессию внучки Джо Байдена Наоми Байден в преддверии её свадьбы в Белом доме в 2022 году, а также интервью с Лорен Санчес перед ее бракосочетанием с генеральным директором Amazon Джеффом Безосом.

Политически активна

Как и её предшественница Анна Винтур, Хлоя Маль открыто говорит о своей политической позиции и поддерживает Демократическую партию и ее кандидатов на любые должности в США.

В 2017 году она приняла участие в «Марше женщин», прошедшем во многих городах США на следующий день после первой инаугурации Дональда Трампа. На эту масштабную протестную акцию она вышла с плакатом «Не трогайте своими ручонками мои права».

А в выпуске своего подкаста, вышедшем в эфир сразу после переизбрания Трампа на пост президента США в 2024 году, Маль не скрывала свое разочарование результатами выборов.

Она спросила своего гостя в студии, Джека Шлоссберга, внука бывшего президента Джона Ф. Кеннеди: «Что бы [Кеннеди] сказал людям, которым тяжело дается эта неделя, какой бы совет он дал — как это пережить?»

Винтур — ушла, но осталась

Пока неясно, когда именно кресло главного редактора Vogue окончательно перейдет к Маль. В настоящий момент обсуждаются детали дальнейшей деятельности Анны Винтур в издании.

Сообщается, однако, что у нового главреда, скорее всего, будет новый офис, так как Винтур в интервью New York Times заявила, что хотела бы остаться в своем кабинете, который она занимала несколько десятилетий. В нем хранится ее знаменитая личная коллекция керамики.

Чуть позднее в интервью той же NYT Хлоя Маль сказала, что этот момент отпугнул некоторых кандидатов, интересовавшихся освобождаемой должностью.

«Я знаю, что некоторые соискатели, которые интересовались этой работой, были немного напуганы перспективой того, что Анна будет работать в соседнем кабинете, — сказала она. — Но я очень рада, что она будет за стенкой, вместе со своей керамикой от Кларис Клифф».

Винтур останется директором по контенту издательства Condé Nast, на эту должность она была назначена в 2020 году, — а это значит, что она по-прежнему будет курировать контент Vogue и других изданий компании, таких как GQ, Wired и Tatler.

По мнению Лорен Шерман, репортера Puck News, плотно освещающей смену руководства Vogue, Хлоя Маль пришла из кругов, близких по духу и мировоззрению к окружению Анны Винтур, но у них могут оказаться совсем разные рабочие схемы.

«Она [Маль] по-прежнему подчиняется Анне Винтур, так что вся ответственность все равно лежит на Винтур. Не думаю, что мы сразу увидим какие-то кардинальные перемены, но это не значит, что со временем [Хлоя] не сможет подвинуть Винтур и пойти своим путем. Посмотрим», — сказала Шерман в комментарии для Би-би-си.