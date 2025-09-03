Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

CentralAsia (CA) - Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой приостановил посадку в аэропорту Вильнюса из-за сообщения о присутствии БПЛА в районе воздушной гавани. Дрон оказался частью рекламной кампании, сообщили в литовском министерстве коммуникаций и транспорта.

По данным литовского издания Delfi, президентский самолет кружил над центральной частью страны, пока не стало известно, что дрон не представляет опасности.

Рекламный дрон был поднят в воздух с нарушением установленного в Литве регламента. Сейчас ответственные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Министерство коммуникаций и транспорта вызвало представителей аэропортов страны на совещание, где будут оценены меры безопасности и планы по их улучшению.

Как пишет Delfi, Гитанас Науседа в ночь на 3 сентября возвращался из Хельсинки. Там 1 сентября литовский лидер посетил выступление литовской сборной по баскетболу на чемпионате Европы, а на следующий день провел официальные встречи.