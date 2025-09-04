Сельскохозяйственный сектор Монголии находится на пути быстрого развития

В этом году Монголия полностью обеспечит свои потребности в муке за счёт пшеницы собственного производства

По данным Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт в первой половине 2025 года вырос на 5.6%. На сельское хозяйство пришлось 3.6% этого роста.

В пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности создано в общей сложности 58 000 новых рабочих мест.

Существуют позитивные ожидания, что рост сектора продолжится и в 2026 году. Например, экспорт мяса быстро увеличивается.

Экспорт мяса растёт без каких-либо ограничений. Пастбищная ёмкость Монголии превысила 25 миллионов голов скота. В этом году 70 процентов территории страны засушливы, что означает необходимость ввода в хозяйственный оборот 20 миллионов голов скота из-за недостаточной пастбищной ёмкости.

Опубликованы предварительные данные о урожайности. В этом году Монголия полностью обеспечит свои потребности в муке за счет выращенной внутри страны пшеницы. Монголия также проводит политику импорта пшеницы для корма скота, свиней и кур, а также для производства чистого спирта.

Кроме того, Монголия в настоящее время удовлетворяет 80% своего внутреннего спроса на яйца, и предварительные оценки показывают, что к 2026 году этот показатель достигнет 100%. Монголия уже много лет на 100% удовлетворяет свои потребности в картофеле за счет внутренних ресурсов.

Благодаря реализации программы «Белое золото» в секторе шерсти и кашемира Монголия теперь закупает 100% отечественного кашемира, тщательно промывает его и расчёсывает. Благодаря решению о его самостоятельном расчёсывании, в секторе переработки кашемира было создано более 700 миллиардов тугриков добавленной стоимости.

Иностранные инвестиции пришли во многие отрасли. Несколько крупных строительных проектов в пищевой, кожевенной, шерстяной и кашемировой промышленности близятся к завершению. Первые фабрики откроются и начнут работу этой осенью.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

