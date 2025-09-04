Модернизация порта Алтанбулаг позволит утроить количество пассажиров и увеличить объем грузоперевозок вчетверо. Фото

Модернизация порта Алтанбулаг позволит утроить количество пассажиров, ежедневно прибывающих в порт, и увеличить объём грузоперевозок в четыре раза.

📌За ₮14.9 млрд введены в эксплуатацию четырёхполосная автомобильная дорога протяженностью 1,7 км с разделительной полосой, 7000 м² парковки, 30 000 м² крытых помещений и комплексная инженерная сеть.

📌 При финансировании в размере $7.8 млн полностью введены в эксплуатацию портовые здания международного стандарта, зелёные насаждения, интеллектуальные электронные ворота, контрольно-рентгеновские установки и лабораторные помещения.

📌 В рамках проекта построено 19 пассажирских зданий, 18 грузовых зданий, 5 инфраструктурных зданий и 6000 м² зелёных насаждений.

📌 Ранее порт обслуживал 600–900 тысяч пассажиров и 200–400 тысяч транспортных средств в год, но с расширением порта теперь возможна обработка 1 500 000–2 000 000 пассажиров и 600 000–800 000 транспортных средств.

📌 Это строительство — реальный пример привлечения инвестиций (высокольготных кредитов Азиатского банка развития) без нагрузки на государственный бюджет и прямого содействия экономическому росту.

