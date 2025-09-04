Премьера сериала Netflix «Physical: Asia» состоится в октябре. В нём примут участие 8 стран, включая Монголию

Стриминговый гигант Netflix назвал восемь стран, которые будут представлены в его предстоящем южнокорейском реалити-шоу Physical: Asia.

Премьера запланирована на октябрь 2025 года. Netflix сделал объявление в видеотрейлере на YouTube 2 сентября, показав флаги стран-участниц: Австралии, Филиппин, Таиланда, Южной Кореи, Монголии, Японии, Индонезии и Турции.

«Лучшие спортсмены Азии проявляют физическую подготовку. Какой из восьми флагов будет поднят последним?» — говорится в описании видео.

Physical: Asia — спин-офф популярного южнокорейского сериала Physical: 100.

Как сообщает Philippine Daily Inquirer, это будет расширенная версия оригинальной идеи Physical: 100, в которой лучшие спортсмены из разных стран будут разделены на команды для участия в серии физических испытаний.

Но ставки повышаются тем, что если один член команды не справляется с испытанием, вся команда выбывает.

В оригинальном формате Physical: 100 спортсмены, спортивные лидеры и эксперты по фитнесу соревнуются в масштабном соревновании, включающем индивидуальные и командные испытания, пока последний человек не станет чемпионом с «самым идеальным человеческим телосложением».

После премьеры в январе 2023 года сериал мгновенно обрел международную популярность: его первый сезон достиг пятого места в мировом чарте стриминговой платформы уже через три дня после запуска.

В феврале Netflix объявил, что знаменитая звезда бокса Мэнни Пакьяо представит свою страну, Филиппины, в Physical: Asia.

«Пакьяо, которого почитают во всем мире как единственного боксера в истории, завоевавшего титулы в восьми весовых категориях, привносит свой внушительный талант и неукротимый дух в это командное противостояние чемпионов», — говорится в заявлении Netflix.

«Его участие свидетельствует о возросших амбициях шоу: яростное противостояние лучших бойцов Азии, на кону которого — национальная гордость».

ОРХОНБАЯР Баярсайхан

В состав сборной Монголии, участвующей в этих соревнованиях, вошли профессиональные спортсмены. Первым, кого нам неофициально представили, стал обладатель титула «Государственный лев» монгольской национальной борьбы ОРХОНБАЯР Баярсайхан.

Орхонбаяр (родился 1 июля 1998 года в сомоне Цагааннуур, аймака Сэлэнгэ) — борец, обладатель звания «Государственный лев» по национальной борьбе. Вес 105 кг, рост 182 см.

Тем временем Netflix сообщил, что в разработке находятся новые версии телешоу, в том числе в США и Италии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

