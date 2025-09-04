Японские сорта клубники выращиваются с учетом вкусовых предпочтений жителей Монголии

Монгольская команда Everyday Farm начала выращивать японские сорта клубники и томатов на родной почве и собирать урожай.

Японская клубника очень сладкая, поэтому её вывели с лёгкой кислинкой, чтобы она соответствовала вкусовым рецепторам монголов. Этот подход оказался очень успешным, и людям она очень нравится.

«Мы начали выращивать клубнику в 2014 году. Сорта импортируем из Японии. Испытания показали, что они вдвое вкуснее и полезнее для здоровья, чем другие распространённые сорта», — рассказала главный агроном компании Everyday Farm Д.Гэрэлмаа. «Что касается выращиваемой нами клубники, то она снова выросла и уже созрела, когда мы вернулись через два дня после того, как сегодня собрали ее. Мы ухаживаем за рассадой клубники зимой, а затем высаживаем её снова весной. В зависимости от сорта, она даёт много урожаев. Некоторые сорта плодоносят только два раза в год, но сорт, который мы выращиваем, цветёт непрерывно всё лето. И каждый цветок превращается в плод».

«В других странах на рынок поставляются плоды, достигшие 60-70% спелости. Наши потребители заинтересованы в покупке только полностью созревших плодов. Поэтому, если плоды полностью созрели и поступили в продажу, они вкуснее. Ещё один принцип, которого мы придерживаемся, — мы стараемся не использовать химикаты, независимо от урожая», — добавила она. «В следующем году мы планируем увеличить производство клубники. У нас есть две теплицы для разведения и три теплицы для сбора урожая. Мы собираем 20 кг ягод в день с одной из трёх теплиц».

«Всем известно, что помидоры способствуют кроветворению. Они также снабжают кожу питательными веществами. Кроме того, говорят, что сорт, который мы выращиваем, называемый «жимсухэ», обладает вдвое большей способностью подавлять раковые клетки, чем другие сорта. Наши помидоры – как фрукты, поэтому дети едят их один за другим. К тому же, этот японский сорт очень сладкий, поэтому мы выращиваем его слегка кисло-сладким, чтобы удовлетворить вкусовые предпочтения монголов», — объясняет Гэрэлмаа.

