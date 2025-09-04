Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Монголии на уровне «B+»

CentralAsia (MNG) - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение сохранить кредитный рейтинг Монголии на уровне «B+» (стабильный). Основной риск заключается в том, что Монголия остаётся уязвимой к внешним факторам, однако кредитный рейтинг остаётся неизменным. Однако сохранение кредитного рейтинга обусловлено стабильными перспективами экономического роста и устойчивым снижением государственного долга.

В докладе агентства подчёркивается, что рост ВВП Монголии составит 5.7% в 2025 году и 5.3% в 2026–2027 годах. В этом году сельскохозяйственный сектор восстановился, а экспорт меди частично компенсирует снижение цен на уголь. Также подчёркивается, что инвестиции в горнодобывающий сектор поддерживаются на стабильном уровне, а внесекторальная деятельность стабильна, что способствует экономическому росту в среднесрочной перспективе.

В последние годы правительство Монголии усилило бюджетную дисциплину и, как считается, удерживает дефицит в разумных пределах. По оценкам Fitch, в среднесрочной перспективе государственный долг, как ожидается, снизится до уровня ниже 40 процентов ВВП. В отчете отмечается, что, хотя валютные резервы Монголии стабильны, зависимость Монголии от экспорта сырьевых товаров и высокого уровня финансирования по-прежнему представляет риски.

В отчете подчеркивается, что средний уровень инфляции в 2025–2026 годах составит 8.5 процента, что будет обусловлено внутренним спросом, ростом кредитования и повышением инфляции потребительских цен.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения