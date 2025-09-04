Спикер Амарбаясгалан прилетел в Казахстан

CentralAsia (MNG) - Спикер Великого Государственного Хурала (ВГХ - Парламента) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ с 4 по 7 сентября 2025 года посещает Республику Казахстан с официальным визитом по приглашению председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлана Жақанұлы Қошанова. Об этом сообщает пресс-служба ВГХ.

Целью визита является укрепление стратегического партнерства между Монголией и Казахстаном и углубление сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Спикеры Амарбаясгалан Дашзэгвэ и Ерлан Жақанұлы Қошанов планируют провести официальные переговоры и обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и межпарламентского взаимодействия. В ходе официальных встреч ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между парламентами двух стран, а также других сопутствующих документов между ведомствами.

Дипломатические отношения между Монголией и Казахстаном были установлены 22 января 1992 года. Этот визит имеет особое значение, поскольку является первым визитом на уровне спикера Великого государственного хурала за 22 года.

