Монголия реализует программу доступного жилья совместно со Всемирным банком

CentralAsia (MNG) - 2 сентября 2025 года премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял вице-президента Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону г-жу Мануэлу В. Ферро. Об этом сообщает Департамент по делам правительства.

Премьер-министр Занданшатар выразил благодарность Всемирному банку за ценный вклад в социальное, экономическое и инфраструктурное развитие Монголии за последние 34 года, начиная с 1991 года. Он отметил последовательное партнерство Банка посредством финансирования многочисленных проектов и программ. В ходе встречи премьер-министр также обозначил ключевые политические приоритеты и стратегические цели правительства. Он подчеркнул, что развитие человеческого потенциала лежит в основе политической повестки Монголии, наряду с такими целями, как переход к зеленой экономике, цифровая трансформация, повышение производительности государственного сектора и налоговая реформа. Он также отметил усилия правительства по снижению зависимости страны от горнодобывающего сектора путем диверсификации экономики, включая целевую поддержку частного сектора и расширение ассортимента экспортируемой продукции.

Вице-президент Мануэла В. Ферро высоко оценила быстрое восстановление экономики Монголии после пандемии COVID-19 и отметила прогресс страны в последние годы как в социально-экономическом развитии. Она подчеркнула важность диверсификации экономики за счёт развития сельского хозяйства, особенно шерстяного и кашемирового секторов, а также потенциала возобновляемой энергетики и туризма.

Премьер-министр Занданшатар подчеркнул настоятельную необходимость реализации программы доступного жилья и создания системы финансирования, которая улучшит доступ к кредитам, в рамках усилий по снижению загрязнения воздуха в Улан-Баторе и повышению качества жизни граждан. В ответ на предложение премьер-министра о сотрудничестве со Всемирным банком в этой области, Всемирный банк выразил готовность продолжить сотрудничество с Монголией для поддержки этих целей развития.

