Занданшатар прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Дальневосточный федеральный округ РФ для участия в Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Борт монгольского премьера Занданшатара приземлился в аэропорту Владивостока около полудня по местному времени (05:00 мск).

Делегацию монгольских бизнесменов и правительственных чиновников возглавляет премьер Занданшатар Гомбожав. Как ожидается, он примет участие в пленарном заседании форума в пятницу, 5 сентября, вместе с президентом России Владимиром Путиным, и заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

