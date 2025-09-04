Путин: Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин позвал президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Я никогда не отказывался от этого, если встреча будет хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным результатам. Кстати говоря, [президент США] Дональд [Трамп] попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил Путин.

Одновременно он усомнился, «есть ли какой-то смысл» в такой встрече, и вновь намекнул на «нелегитимность» Зеленского. «В соответствии с Конституцией Украины… никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено. Вообще никаких. Избрался на 5 лет. 5 лет прошло — всё», — отметил Путин. По его словам, «есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся, но это не значит, что полномочия президента пролонгируются» — они передаются спикеру Верховной Рады.

«Что нужно сделать действующим властям? Если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям — любые — решаются только на референдуме», — добавил Путин. Вместе с тем он заметил, что плебисцит невозможен при военном положении, а если Киев его все же отменит, тогда придется проводить выборы. «И этот процесс будет длиться бесконечно… Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации, так скажем аккуратно, проводить встречи», — заключил Путин.

По словам российского лидера, договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта в Украине возможно, однако в случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем. «Мне кажется есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — сказал Путин.

Российские лидер возложил ответственность за происходящее в Украине на западные страны. «В трагедии в Украине виноват Запад», - заявил, в частности, он.

При этом глава российского государства отметил, что Москва «видит искреннее желание администрации Дональда Трампа найти решение в украинском конфликте». По словам Путина, Россия еще в 2022 году предлагала украинской стороне «вывести войска из Донбасса и закончить конфликт», однако после отвода российских войск от Киева «Украина передумала».

Комментируя ситуацию на фронте, Путин заявил, что «все группировки Вооруженных сил РФ на всех направлениях успешно наступают». Он добавил, что ВС Украины «не способны вести крупномасштабные наступательные операции, их резервы истощаются».

Президент РФ коснулся и вопроса территориальной принадлежности неподконтрольных Киеву регионов Украины. «Вопросы по территориям могут решаться в Украине в ходе референдума, но для этого нужно отменить военное положение», - сказал он.

Говоря о внешнеполитическом курсе Украины, президент РФ заявил, что Москва «всегда возражала против того, чтобы Украина была в НАТО, но никогда не ставила под сомнение членство в ЕС». «Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право выбирать систему обеспечения самостоятельно, в том числе Украина», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что «любая страна должна иметь гарантии безопасности, но это не связано с обменом территории». «Гарантии безопасности в обмен на территории — мы так вопрос не ставили никогда», — заявил Путин. Он также добавил, что «безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России».