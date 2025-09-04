экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин: В отношениях с Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя в отношениях страны с Азербайджан есть проблемы, все «встанет на свои места».

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя тремя словами перекинулись. Я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией, и взаимный интерес к их развитию, все-таки, в конце концов, все проставит на свои места»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

До мероприятий в Пекине 3 сентября Владимир Путин и Ильхам Алиев находились в китайском Тяньцзине, где с 31 августа по 1 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита лидеры провели несколько двусторонних встреч с лидерами других стран, но друг с другом не общались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com