МИД Украины отреагировал на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

CentralAsia (CA) - Предложение президента России Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому встретиться в Москве неприемлемо, заявил в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, семь стран готовы стать площадкой для встречи президентов.

«Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Лишь усиление давления может заставить Россию наконец-то серьезно отнестись к мирному процессу», - написал Сибига.

По итогам четырехдневного визита в Китай Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве, если тот согласится приехать. О встрече его попросил американский президент Дональд Трамп, уточнил Путин.

В августе об идее Путина пригласить Зеленского в Москву сообщало AFP. По данным агентства, эту идею он озвучил во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Зеленский тогда тоже отказался от встречи.

Украинский лидер предлагал провести переговоры с Путиным в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Будапешт в качестве площадки он назвал «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.