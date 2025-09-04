В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», популярный у туристов. Погибли 15 человек

CentralAsia (CA) - Фуникулер «Глория» в Лиссабоне, популярный среди туристов, сошел с рельсов. По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 18 человек пострадали, передает «Би-би-си».

Португальская служба экстренной медицинской помощи сообщает, что пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные тринадцать, включая ребенка, получили легкие травмы.

Среди погибших есть иностранцы, но из каких стран, власти пока не уточнили.

По данным португальского телеканала SIC Noticias, авария произошла в 18:05 по местному времени. Сколько именно человек находилось в вагоне в момент крушения, пока не известно.

Очевидцы рассказали телеканалу, что фуникулер потерял управление и «с огромной силой» врезался в здание.

Газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года.

Компания Carris, оператор трамваев и фуникулеров Лиссабона, уточнила, что основное техобслуживание фуникулер проходит раз в четыре года, и в последний раз это было в 2022 году, а в прошлом году он прошел промежуточное техобслуживание.

Компания заверила, что, по ее информации, фуникулер обслуживался по правилам, и пообещала провести собственное расследование — в дополнение к тому, что проведет полиция.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших.

Со словами соболезнования и поддержки выступили премьер-министр соседней Испании Педро Санчес, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Мецола.

Фуникулер «Глория» был запущен в 1885 году, а к 1915 году — полностью электрифицирован. С 2002 года он входит в число национальных памятников Португалии.

Длина маршрута — 265 метров, наклон на пути достигает более чем 17%. Всего фуникулер вмещает до 42 человек.

В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но тогда никто не пострадал.