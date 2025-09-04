Узбекистан направил ноту в МИД России из-за инцидента с оскорблением таксиста-узбекистанца под Москвой

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана направило в МИД России официальную ноту из-за инцидента с оскорблением таксиста-узбекистанца россиянином, который произошел в подмосковном городе Химки.

В ноте содержится просьба установить личность мужчины, оскорблявшего таксиста, и принять к нему меры в соответствии с законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского МИД Ахрор Бурханов.

С его слов, узбекская сторона регулярно отслеживает информацию в СМИ и социальных сетях и в случаях выявления подобных инцидентов взаимодействует с компетентными органами зарубежных стран.

«В частности, проводится проверка по происшествию, вызвавшему широкий общественный резонанс в августе. В связи с этим в МИД России была направлена официальная нота», — отметил Бурханов.

Он подчеркнул, что граждане Узбекистана находятся под защитой своего государства независимо от места их пребывания.

Видео инцидента опубликовал 27 августа Telegram-канал «TRT на русском». На кадрах мужчина кричит на таксиста, сопровождая свою речь оскорблениями и нецензурной лексикой. В частности, он назвал таксиста «рабом русских». Таксист в ответ, стараясь сохранять спокойствие, призвал прекратить оскорбления, после чего сел за руль и уехал. Конфликт, по данным очевидцев, возник из-за того, что такси перекрыло въезд во двор, ожидая проезда мусоровоза.

Вечером 27 августа на канале Бурханова появилось напоминание о том, что граждане Узбекистана находятся под защитой государства вне зависимости от их места пребывания и в случае нарушения их прав и свобод следует обратиться в диппредставительства страны за рубежом.