Мимо Земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит

CentralAsia (CA) - Астероид размером с челябинский метеорит (22 м) пролетел внутри лунной орбиты 3 сентября, приблизившись к Земле примерно в 18:00 по мск. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

В сообщении говорится, что астероид летел на расстоянии чуть более 200 тыс. км от Земли, «опасности для Земли тело не создало». Небесному телу дали название «астероид 2025 QD8» и классифицировали как принадлежащий к группе Аполлонов — астероидов, «чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны».

Впервые его заметили 18 августа, до этого об астероиде 2025 QD8 известно не было. К концу дня 3 сентября тело еще находилось внутри орбиты Луны.

15 февраля 2013 года жители Челябинской области увидели, как с неба падает метеорит. Падение астероида сопровождалось несколькими взрывами в воздухе над Челябинском, которые привели к небольшим разрушениям — выбитым стеклам, повреждениям непрочных построек.

Ранее, 15 августа, ученые предупредили о приближении к Земле астероида 2025 PM диаметром 50 м. По данным Newsweek, по размеру астероид напоминает самолет. Камень должен был пронестись мимо планеты17 августа, в 12:03 мск на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли.