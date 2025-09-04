В Португалии объявлен траур из-за крушения фуникулера в Лиссабоне

- Азия и мир, общество
- 13:54, 04 сентября 2025
- Просмотров: 1874 Кыргызча
|Предыстория: В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», популярный у туристов. Погибли 15 человек
CentralAsia (CA) - Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о погибших при аварии фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом сообщил президент страны Марселу Ребелу де Соуза, передает издание SIC Noticias.
Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш объявил трехдневный траур в столице. Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки. Фуникулер «Глория» сошел с рельсов в центре города вечером 3 сентября, что привело к гибели 15 человек. Еще 23 пассажира получили травмы, пятеро из них в тяжелом состоянии. Среди погибших — машинист, управлявший вагоном в момент аварии.
Фуникулер Elevador da Gloria связывает центр Лиссабона с районом Барриу-Альту и является важным городским транспортом, ежегодно обслуживая более 3 млн пассажиров. Он был открыт в XIX веке, а в 2002 году получил статус национального памятника. В 2018 году здесь уже произошел сход с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.