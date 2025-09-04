Великобритания отправила Киеву оружие на 1 млрд фунтов за счет замороженных активов РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Киев заявил, что Украине было оплачено вооружение и предоставлена иная военная поддержка за счет доходов от замороженных российских активов.

Как отмечается в официальном сообщении на сайте британского правительства, общая сумма поддержки составила более 1 млрд.

Уточняется, что эти средства позволили поставить «сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, сотни зенитных ракет», а также запасных частей к военной технике. Деньги были направлены и на «заключение новых контрактов для обслуживания и ремонта оборудования и транспортных средств».

Глава Минобороны также сообщил, что только за последние 50 дней Украина получила 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 тыс. артиллерийских снарядов, более 2,5 тыс. дронов, 200 систем РЭБ, 100 единиц легкого оружия и 30 автомобилей. По информации Джона Хили, в этом году на военную поддержку Украины Британией было выделено 4,5 млрд.