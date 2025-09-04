Минобороны России заявило о 46 сбитых украинских беспилотниках
- Азия и мир, происшествия
- 14:27, 04 сентября 2025
- Просмотров: 381
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Министерство обороны России утром четверга заявило, что за ночь над тремя российскими регионами и Черным морем были сбиты 46 украинских беспилотников.
Согласно заявлению министерства, больше половины — 24 дрона — были сбиты над Ростовской областью, остальные — над Волгоградской областью, Краснодарским краем и над Черным морем.
Росавиация ночью закрывала аэропорты Волгограда и Сочи, расположенного в Краснодарском крае; глава Ростовской области утром заявил, что в области ночью был отбит массированный налет беспилотников.
