Минобороны России заявило о 46 сбитых украинских беспилотниках

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России утром четверга заявило, что за ночь над тремя российскими регионами и Черным морем были сбиты 46 украинских беспилотников.

Согласно заявлению министерства, больше половины — 24 дрона — были сбиты над Ростовской областью, остальные — над Волгоградской областью, Краснодарским краем и над Черным морем.

Росавиация ночью закрывала аэропорты Волгограда и Сочи, расположенного в Краснодарском крае; глава Ростовской области утром заявил, что в области ночью был отбит массированный налет беспилотников.