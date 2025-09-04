экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Orda: В Казахстане задержан министр иностранных дел Мурат Нуртлеу  
CentralAsia (KZ) -  Министра иностранных дел Казахстана Мурата Нартлеу задержали в его доме, пишет казахстанское издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне глава внешнеполитического ведомства страны вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

По данным издания, кроме министра задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Подробности дела не уточняются.

