Orda: В Казахстане задержан министр иностранных дел Мурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу
CentralAsia (KZ) - Министра иностранных дел Казахстана Мурата Нартлеу задержали в его доме, пишет казахстанское издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Накануне глава внешнеполитического ведомства страны вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
По данным издания, кроме министра задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Подробности дела не уточняются.
