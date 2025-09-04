Население Казахстана превысило 20,4 млн человек

CentralAsia (KZ) - В январе-июле 2025 года население Казахстана выросло на 124,5 тыс. человек или 0,61%, следует из данных бюро национальной статистики. К 1 августа население страны достигло 20 407,8 тыс. человек.

Прирост населения в Казахстане в этом году остается существенно медленнее, чем в предыдущие годы. При этом больше, чем в половине регионов страны население продолжает сокращаться за счет высокой миграции в мегаполисы.

Прирост выше среднереспубликанского уровня в первые семь месяцев показали только пять регионов: Астана (+3,92%), Шымкент (+1,99%), Алматы (+1,46%), Алматинская область (+1,34%) и Мангистауская область (+1,11%). Еще в четырех регионах прирост был ниже среднего по стране – Актюбинской, Атырауской, Акмолинской и Кызылординской областях.

Во всех остальных регионах Казахстана наблюдалось снижение населения. Самая высокая убыль населения зафиксирована в январе-июле в Северо-Казахстанской области (-0,94%), области Абай (-0,66%) и области Улытау (-0,61%).

В двух областях – Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской – наблюдалась естественная убыль населения, когда смертность превышала рождаемость. В остальных регионах фиксируется естественный прирост населения.

При этом миграционный прирост населения остается положительным всего в пяти регионах Казахстана – трех мегаполисах, а также в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных областях уезжающих больше, чем пребывающих.

Городское население в январе-июле выросло на 1,2% и достигло 12 926 тыс. человек, а сельское население сократилось на 0,38% до 7 482 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане достигает 63,3%, сельского – 36,7%.

