Власти Казахстана опровергли задержание министра иностранных дел Мурата Нуртлеу

CentralAsia (KZ) - Информация о задержании вице-премьера — главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу не соответствует действительности, заявила министр информации страны Аида Балаева. В МИД также опровергли информацию.

«Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих», — цитирует ее Министерство информации и культуры Казахстана в своем телеграм-канале.

Балаева напомнила о существовании презумпции невиновности и журналистской этики. Она призвала СМИ соблюдать профессиональные нормы и напомнила об ответственности за распространение ложных сведений.

О задержании Нуртлеу сообщили источники издания Orda. Почти сразу информацию на своих источниках начали опровергать казахстанские СМИ, в том числе Tengrinews и КазТАГ.

Как писала Orda, также задержаны также бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Нуртлеу начинал карьеру чиновника в конце 1990-х в МИД Казахстана. В течение нескольких лет занимал разные должности в министерстве, в 2007-м перешел работать в Сенат, вернулся в МИД в 2011-м. В 2016-2019 был послом в Эстонии и Финляндии (по совместительству), в 2019-2021 – помощником президента Казахстана, в 2022-м стал первым заместителем главы КНБ, позже возглавлял администрацию главы государства. С апреля 2023 года – вице-премьер – глава МИД Казахстана.

