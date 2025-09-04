Посольство Узбекистана опровергло причастность сотрудников дипмиссии к избиению москвича

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в России опровергло распространенные в интернете сведения о том, что якобы сотрудники дипломатической миссии центральноазиатской республики избили жителя Москвы. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства 3 сентября.

Уточняется, что речь идет об инциденте с москвичом по имени Роман, произошедшем 31 августа на улице Большая Полянка. В результате конфликта с мужчинами, сидевшими в машине, житель столицы РФ получил травмы и обратился в полицию.

«Указанные в фотографиях автотранспортное средство и правонарушители не имеют никакого отношения к Посольству Республики Узбекистан в Российской Федерации. Дипломатический номер автотранспортного средства принадлежит дипломатическому представительству другой страны», — говорится в заявлении узбекской дипмиссии.

Правда, какому именно государству принадлежит запечатленная на фото и видео машина, неизвестно.

Представители центральноазиатской республики заявили, что любые попытки приписать посольству ответственность за произошедшее являются безосновательными и недопустимыми. В этой связи ведомство призвало общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы материалы, в которых говорится об избиении москвича. Сообщалось, что мужчина прогуливался с собакой возле здания посольства Узбекистана и заметил неправильно припаркованный автомобиль. Прохожий сделал замечание сидевшим в машине людям. В ответ сначала посыпались угрозы, затем на москвича напали и избили. По словам пострадавшего, это были сотрудники узбекского диппредставительства. Также житель столицы утверждал, что в отдел полиции к напавшим на него гражданам приезжали «люди из посольства».