В Казахстане ужесточат выдачу студенческих виз

CentralAsia (KZ) - Казахстан ужесточит правила выдачи студенческих виз, чтобы сократить коррупцию и предотвратить въезд мигрантов под видом студентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

«Нехорошая ситуация была в нескольких странах, где сделали слишком либеральный визовый режим. Из Бангладеш огромное количество граждан приехало не для учебы, а чтобы работать. Либо из Афганистана, чтобы дальше транзитом уйти в европейские страны. Поэтому мы сейчас работаем с МИД, МВД, КНБ, чтобы сделать удобный, но и безопасный визовый режим», — заявил министр.

С его слов, планируется, что визу будут выдавать на весь период обучения, а не на год, как сейчас. Однако при этом студенту придется пройти проверку личности, также будет проверяться достоверность предоставленной им информации и подлинность документов.

Оформление визы перенесут в онлайн. После зачисления студент будет получать официальное приглашение. Информация об этом будет размещаться в единой базе по миграции, к которой подключат университеты.

Если иностранный студент талантлив и «будет нужен стране», ему предоставят вид на жительство (ВНЖ), добавил Саясат Нурбек.

Инцидент, когда в Казахстан под видом студентов завезли мигрантов, произошел в прошлом году в Таразе. Прокуроры установили, что несколько десятков граждан Узбекистана и Туркменистана получили фиктивные студенческие документы Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, хотя на самом деле не обучались в этом вузе.

