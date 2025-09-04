экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане будут сокращать тюремный срок за прочитанные книги
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Сенат Узбекистана утвердил закон, который позволяет осужденным сократить срок тюремного заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного списка, сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

«На основании заключения Комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год», — говорится в сообщении.

Как уточняется в законе, книга должна входить в перечень направленной на формирование у осужденных правильных нравственных ценностей литературы, утвержденный Республиканским центром духовности и просветительства. Факт прочтения указанных книг должен быть подтвержден.

Право воспользоваться нововведением распространяется только на тех, кто может быть условно-досрочно освобожден, исключая приговоренных на пожизненное заключение.

В Узбекистане ожидают, что новый закон коснется более 13,5 тыс. заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

