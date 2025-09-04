экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новость о задержании министра Мурата Нуртлеу не соответствует действительности, – МИД Казахстана
Мурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу

CentralAsia (KZ) -  Информацию о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу опроверг официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны», – говорится в заявлении.

Новость о задержании чиновника опубликовало официальное СМИ со ссылкой на источник. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что распространяется «неподтверждённая информация». 

Мурат Нуртлеу занимает пост заместителя премьер-министра – министра иностранных дел с апреля 2023 года.

