Новость о задержании министра Мурата Нуртлеу не соответствует действительности, – МИД Казахстана
Мурат Нуртлеу
CentralAsia (KZ) - Информацию о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу опроверг официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
«Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны», – говорится в заявлении.
Новость о задержании чиновника опубликовало официальное СМИ со ссылкой на источник. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что распространяется «неподтверждённая информация».
Мурат Нуртлеу занимает пост заместителя премьер-министра – министра иностранных дел с апреля 2023 года.
