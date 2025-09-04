Число погибших при падении фуникулера в Лиссабоне выросло до 17

- Азия и мир, общество
17:49, 04 сентября 2025
CentralAsia (CA) - Число погибших при падении вагонетки фуникулера «Глория», сошедшего с рельсов в Лиссабоне, выросло до 17, сообщает португальская газета Observador.
По данным издания, среди 17 погибших — семь мужчин и восемь женщин. Пол еще двоих погибших предстоит определить.
«На данный момент удалось установить, что среди погибших — четверо португальцев, два немца, гражданин Испании, кореец, житель Кабо-Верде, канадец, итальянец, француз, швейцарец и марокканец», — говорится в публикации.
В больницах также находятся 21 раненый, среди которых 12 женщин и семь мужчин в возрасте от 24 до 65 лет. Среди пострадавших есть трехлетний ребенок.
Ранее власти сообщали о 23 пострадавших и 15 подтвержденных погибших.
Фуникулер «Глория», соединяющий в Лиссабоне площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара, сошел с рельсов в среду, 3 сентября. Вагонетка фуникулера потеряла управление после обрыва троса, упала с большой высоты и врезалась в здание.
Власти Португалии выразили соболезнования в связи с аварией и гибелью людей.
Фуникулер «Глория» — один из старейших в Европе. Он был открыт в 1885 году и до 1915 года работал на паровом двигателе, затем его электрифицировали. Протяженность маршрута фуникулера составляет 265 м. «Глория» является одной из главных местных достопримечательностей и популярна среди туристов.