Молодой человек из аймака Ховд создал искусственное озеро у себя на малой родине

CentralAsia (MNG) -

МӨНХБАТ Муучхай, житель сомона Булган аймака Ховд, создал в своем родном крае озеро площадью 4 гектара. Он посадил 6000 деревьев возле своего озера и 500 000 деревьев для разведения в своём питомнике. Для него это результат пяти лет непрерывной работы по созданию естественной экосистемы и оазиса.

«Я начал сажать много деревьев в своём районе пять лет назад. У меня уже есть 500 000 деревьев для селекции, и около 10 000, выращенных естественным путём. Рядом я вырыл озеро площадью 4 гектара. Сюда даже прилетели водоплавающие птицы, что приятно», — сказал он. «Сюда прилетает множество водоплавающих птиц. Вечером здесь становится многолюдно. Сюда слетаются самые разные птицы. Я здесь с детства. Впервые увидел лебедей на озере, которое сам и создал. Я написал об этом и выложил в Facebook. Люди тоже положительно реагируют. Похоже, это место становится прекрасным для птиц, чтобы возвращаться сюда вечером».

МӨНХБАТ Муучхай

Он также создал волейбольный клуб «Torguud Sports»: команда успешно выступила в Кубке Cava nation league в Кыргызстане, заняв третье место.

«Год за годом мы создаём прекрасную природную экосистему с прекрасными деревьями, озёрами и фруктовыми деревьями. У нас около 800 фруктовых деревьев, а число высаженных в лесополосе деревьев достигло 5000. Всё это – результат пяти лет упорного труда. Конечно, это было достигнуто при поддержке и участии наших друзей, сотрудников компании и семьи», — говорит Мөнхбат.

Татар С.Майдар

